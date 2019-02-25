Актёры скопировали наряды друг друга на премии "Оскар"

Журналисты The Independent обратили внимание, что актёры пришли на церемонию вручения кинонаград "Оскар" в одинаковых нарядах. К примеру, американская актриса Сара Полсон пришла в насыщенно-розовом пышном платье с вырезами по бокам.
Что же касается британской актрисы Джеммы Чан, то она выбрала платье кислотного оттенка с высоким воротником (бренд — Valentino). При этом певица Кейси Масгрейвс пришла в нежно-розовом воздушном платье.
Также этот тренд поддержали актриса Лиза Боне с супругом Джейсоном Момоа. Звёздная пара пришла в бледно-розовых костюмах (их автор — недавно умерший от рака дизайнер Карл Лагерфельд). У Момоа на руке была резинка для волос бренда Fendi (её тоже создал Лагерфельд). Вместе с ними розовые наряды выбрали актрисы Анджела Бассетт, Хелен Миррен, Майя Рудольф и Линда Карделлини.
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