Актёры скопировали наряды друг друга на премии "Оскар"

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Актёры скопировали наряды друг друга на премии "Оскар"

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Фото: © Richard Shotwell/Invision/AP

Многие популярные актёры и звёзды приехали на церемонию вручения в нарядах розового цвета.

Журналисты The Independent обратили внимание, что актёры пришли на церемонию вручения кинонаград "Оскар" в одинаковых нарядах. К примеру, американская актриса Сара Полсон пришла в насыщенно-розовом пышном платье с вырезами по бокам.

<p>Фото © Richard Shotwell/Invision/AP</p>

<p>Фото © Richard Shotwell/Invision/AP</p>

Что же касается британской актрисы Джеммы Чан, то она выбрала платье кислотного оттенка с высоким воротником (бренд — Valentino). При этом певица Кейси Масгрейвс пришла в нежно-розовом воздушном платье.

<p>Фото © Richard Shotwell/Invision/AP</p>

<p>Фото © Jordan Strauss/Invision/AP</p>

<p>Фото © Richard Shotwell/Invision/AP</p>

Также этот тренд поддержали актриса Лиза Боне с супругом Джейсоном Момоа. Звёздная пара пришла в бледно-розовых костюмах (их автор — недавно умерший от рака дизайнер Карл Лагерфельд). У Момоа на руке была резинка для волос бренда Fendi (её тоже создал Лагерфельд). Вместе с ними розовые наряды выбрали актрисы Анджела Бассетт, Хелен Миррен, Майя Рудольф и Линда Карделлини.

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