"Как приручить дракона — 3" показал лучший старт в США с начала 2019 года

Мультипликационная лента, как и в российском прокате, завоевала лидерство на своей родине.

Анимационный фильм "Как приручить дракона — 3" показал лучший старт в истории серии. Лента вышла в прокат 21 февраля. Об этом сообщает Box Office Mojo.

В домашнем прокате за первые выходные фильм собрал 55,5 миллиона долларов. Первый мультфильм вышел в 2010 году и собрал 43,7 миллиона. Вторая часть вышла в 2014 году и заработала за аналогичный период 49,9 миллиона долларов. Также третья часть показала лучший старт в США с начала этого года.

Напомним, мультфильм "Как приручить дракона — 3" стал лидером и российского проката. Работа за дебютные выходные собрала 725 миллионов рублей.