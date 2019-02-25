ГИБДД не считает необходимым вводить штраф за езду на велосипеде без шлема

Михаил Черников выразил мнение, что любители кататься на "двухколёсном" должны самостоятельно прийти к осознанию важности защитного устройства.

В России пока не планируется введение штрафа для велосипедистов, которые ездят без шлема. Об этом РИА "Новости" рассказал начальник ГИБДД Михаил Черников.

— Сегодня правила дорожного движения не содержат требований к велосипедистам двигаться в шлеме, поэтому штраф к ним не может быть применён, — отметил глава ГИБДД.

По его мнению, в Европе шлем надевается из-за осознания людьми необходимости его использования. В России необходимо пойти подобным путём: донести до велолюбителей, что шлем является залогом безопасности.