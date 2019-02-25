С "томагавками". Ракетный эсминец США вошёл в порт Одессы

Американский эсминец USS "Дональд Кук", который несёт на себе крылатые ракеты "Томагавк", вошёл в Одесский морской торговый порт. Как уточняют украинские СМИ, корабль будет находиться там вплоть до 27 февраля.
— Американский ракетный эсминец USS Donald Cook пришвартовался у 16-го причала Морвокзала, — говорится в сообщении издания "Думская".
"Дональд Кук" вошёл в Черное море 19 февраля. Эсминец несёт на себе порядка 50 крылатых ракет, дальность действия которых свыше полутора тысяч километров. Добавим, что в американском флоте заявляли, что корабль проводит "операции по обеспечению безопасности на море".
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