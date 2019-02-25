В Югре убили бизнесмена, которого уличили в "содержании рабов"

Жители местного села рассказывали, что мужчина "под автоматами" заставлял односельчан добывать рыбу, отбирал у них документы и угрожал "расправой".

В Югре убили бизнесмена Владимира Теплова, которого местные СМИ обвиняли в "содержании рабов". Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре.

— 24 февраля 2019 года в доме № 3 по улице Набережной в посёлке Ванзеват Белоярского района обнаружен труп 61-летнего местного жителя с огнестрельным ранением живота, — говорится в сообщении.

В феврале 2017 года агентство "ЮграPro" сообщало, что Теплов "под автоматами" принуждал жителей села добывать рыбу, отбирал у них документы и угрожал "расправой". Подчинённые бизнесмена, по данным СМИ, "содержались как рабы". В "ЮграPro" предположили, что убить бизнесмена мог один из работников.

В управлении МВД сообщили, что подозреваемый в убийстве задержан, возбуждено уголовное дело.