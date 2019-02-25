Рами Малек рухнул со сцены после того, как получил "Оскар"

Актёр Рами Малек свалился со сцены в зрительный зал на церемонии вручения премии "Оскар".

Инцидент произошёл сразу после того, как Малек получил статуэтку в номинации "Лучший актёр" за роль в фильме "Богемская рапсодия". После того как Малек упал, его посадили в кресло в зрительном зале, однако потом ему потребовалась помощь врачей.

Как писал ранее Лайф, награда Американской академии киноискусств за лучшую мужскую роль досталась Рами Малеку за роль Фредди Меркьюри в фильме "Богемская рапсодия".