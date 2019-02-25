Лавров усомнился в интеллектуальных способностях американской элиты

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" заявил, что сомневается в интеллектуальных способностях членов американской элиты.

— Мне уже очень трудно оценивать интеллектуальные способности некоторых членов американской элиты, о которых сказал президент, — отметил Лавров.

Напомним, в ходе своего Послания Федеральному собранию президент России заявил, что Вашингтон сам нарушает условия ДРСМД, ищет виновных, а своих сателлитов заставляет "подхрюкивать" им. При этом он предложил Западу посчитать скорость российского перспективного оружия и дальность его возможного применения.