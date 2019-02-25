В ГИБДД предложили ввести дистанционный тест на здоровье таксистов

ГИБДД предлагает ввести дистанционные тесты состояния здоровья для водителей такси. Об этом рассказал глава ГИБДД России Михаил Черников в беседе с РИА "Новости".
— Мы также будем продвигать — и это активно обсуждается — дистанционное тестирование состояния здоровья водителей, — сказал Черников.
Он отметил, что такое средство позволит "получить максимально объективную картину" о состоянии таксистов, минимизируя расходы на саму проверку. Глава ГИБДД добавил, что сейчас управление пытается обсуждать данный вопрос с компаниями-перевозчиками.
Как ранее писал Лайф, депутат Госдумы Виталий Милонов призвал ужесточить контроль за таксистами.
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