В ГИБДД предложили ввести дистанционный тест на здоровье таксистов

Глава дорожного управления Михаил Черников подчеркнул, что такое средство поможет получить данные о состоянии перевозчиков за минимальные расходы.

ГИБДД предлагает ввести дистанционные тесты состояния здоровья для водителей такси. Об этом рассказал глава ГИБДД России Михаил Черников в беседе с РИА "Новости".

— Мы также будем продвигать — и это активно обсуждается — дистанционное тестирование состояния здоровья водителей, — сказал Черников.

Он отметил, что такое средство позволит "получить максимально объективную картину" о состоянии таксистов, минимизируя расходы на саму проверку. Глава ГИБДД добавил, что сейчас управление пытается обсуждать данный вопрос с компаниями-перевозчиками.

Как ранее писал Лайф, депутат Госдумы Виталий Милонов призвал ужесточить контроль за таксистами.