Путин сегодня встретится с Мантуровым

Президент РФ Владимир Путин сегодня проведёт встречу с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков.

— У президента запланировано несколько внутренних совещаний и встреч. Публичным будет его общение с Денисом Мантуровым, — пояснил представитель Кремля.

Он добавил, что Путин проводит серию встреч, на которых президенту докладывают итоги минувшего года, а также рассказывают основные ориентиры на текущий год с учётом поставленных в Послании Федеральному собранию задач.

Песков также анонсировал международный звонок у президента, но подробностей пока нет.