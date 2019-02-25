Золотая поездка. В Москве таксист списал у пассажирки 60 тысяч рублей

Мужчина довёз девушку от аэропорта до гостиницы в центре столицы и обманул её под видом помощи с оплатой поездки.

В Москве водитель такси перевёл с карты пассажирки 60 тысяч рублей без её ведома, рассказали в пресс-службе столичного управления МВД в беседе с РИА "Новости".

— В полицию обратилась гражданка 1991 года рождения. В воскресенье она совершила поездку на автомобиле такси из аэропорта до гостиницы по адресу Москва, Театральный проезд, дом 3, — рассказали в полиции.

Отмечается, что водитель с помощью мобильного приложения на телефоне потерпевшей под видом оплаты проезда совершил несанкционированный перевод суммы денег с её банковской карты.

Ранее Лайф рассказывал о том, что в Москве таксист вернул забывчивой пассажирке миллион рублей.