Сотрудница РАМТ погибла при монтаже декораций

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Сотрудница РАМТ погибла при монтаже декораций

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Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Заведующая художественно-постановочной частью Российского академического Молодёжного театра (РАМТ) Ольга Школьникова погибла во время монтировки декораций из-за несчастного случая. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе театра.

Отмечается, что 69-летняя Школьникова была одним из самых опытных сотрудников театра. Произошедшее с ней стало шоком для всего РАМТ.

Обстоятельства произошедшего будет выяснять специальная комиссия.

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