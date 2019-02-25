Сотрудница РАМТ погибла при монтаже декораций

Заведующая художественно-постановочной частью Российского академического Молодёжного театра (РАМТ) Ольга Школьникова погибла во время монтировки декораций из-за несчастного случая. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе театра.
Отмечается, что 69-летняя Школьникова была одним из самых опытных сотрудников театра. Произошедшее с ней стало шоком для всего РАМТ.
Обстоятельства произошедшего будет выяснять специальная комиссия.
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