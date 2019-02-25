Сердючка устроила истерику ведущему украинского отбора на Евровидение — видео

И это не первый случай скандала на национальном отборе на песенный конкурс. В прошлом году артист в грубой форме ответил на критику менеджера одной из претенденток на Евровидение.

Украинский артист Андрей Данилко, использующий образ Верки Сердючки, устроил скандал на национальном отборе на Евровидение-2019. Певец вступил в перепалку с ведущим Сергеем Притулой в эфире телеканала "Прямой".

Ведущий попросил Данилко после выступления группы KAZKA высказать своё мнение, но певец захотел резюмировать всё, что скажут другие члены жюри, и прокомментировать выступление позже. На это Притула попросил "соблюдать очерёдность".

— Давайте придерживаться какого-то режима, — сказал Притула.

— А давайте без давайте, — ответил Данилко.

Артист же усмотрел в требовании предвзятость и попытку приписать ему негативное отношение к группе. Отвечая, телеведущий заявил, что он лишь озвучивает то, что говорят люди.

— Серёжа, я же не озвучиваю, что пишут про тебя, — ответил артист.

В конфликт вмешался другой член жюри, согласившись прокомментировать выступление украинской группы.

Стоит добавить, что это далеко не первый скандал Сердючки на национальном отборе. После выступления певицы Tayanna Андрей Данилко заподозрил исполнительницу в использовании фонограммы, но она смогла доказать, что поёт "под минус". После этого сидящий в зале менеджер артистки закричал: "Позор". Данилко не смог сдержаться: попросил "увести этого дурака" и послал его.

Напомним, что по результатам национального отбора представлять Украину на Евровидении-2019 будет певица MARUV, однако, как позднее стало известно, её поездка на конкурс находится под угрозой из-за российских гастролей. Певице поставили ультиматум: она может представить Незалежную на песенном конкурсе, если подпишет контракт, где есть требование о запрете давать концерты в РФ. Сама же исполнительница заявила, что на неё давят и заставляют отказаться от участия в конкурсе.

В этом году Евровидение пройдёт с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Россию на конкурсе представит Сергей Лазарев.