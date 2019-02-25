Песков заявил, что Путину доложат о письме Baring Vostok

Представитель Кремля отметил, что сейчас дело находится на особом контроле в тех службах, которые выполняют следственные действия.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что главе государства доложат о письме представителей Baring Vostok, где они просят российского лидера взять под личный контроль дело руководителей фонда. Об этом он заявил журналистам.

— Мне неизвестно, видел ли президент письмо и как оно передавалось. Но, по крайней мере, по опубликованному в СМИ о письме, безусловно, мы будем докладывать президенту, — сказал Песков.

Отвечая на вопрос, может ли президент взять такое дело под личный контроль, представитель Кремля заявил, что не хотел бы фантазировать.

— Не хотел бы фантазировать. Очевидно, что дело весьма резонансное и, конечно, находится на особом контроле в тех службах, которые выполняют следственные действия. А что касается президента, то, конечно, ему докладываются какие-то детали, связанные со следственными действиями, — резюмировал Песков.

Напомним, что основателя и управляющего партнёра инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви и ещё пятерых человек задержали 15 февраля. По версии следствия, они похитили 2,5 млрд рублей у банка "Восточный" с помощью мошеннической схемы. Суд арестовал Калви 16 февраля. В Кремле выразили уверенность, что в деле Baring Vostok будет установлена истина.