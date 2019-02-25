Путин и Трамп не обсуждали предстоящую встречу лидеров США и КНДР

В Кремле сообщили, что президенты России и США уже давно не разговаривали по телефону.

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп не обсуждали предстоящий саммит США — КНДР во Вьетнаме. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он добавил, что президенты России и США не контактировали уже достаточно продолжительное время.

— Они давно уже не говорили по телефону, — подчеркнул представитель Кремля.

Напомним, лидеры США и КНДР встретятся во вьетнамском Ханое 27–28 февраля. Это будет уже второй саммит с представителями руководства двух государств. Первый состоялся в Сингапуре 12 июня 2018 года. Ранее в СМИ появилась информация, что Трамп и Ким Чен Ын смогут переговорить один на один.