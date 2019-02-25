В Кремле оценили сюжет о возможных целях "Циркона" в США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о сюжете ВГТРК по возможным целям "Циркона" в США, заявил, что Кремль не вмешивается в редакционную политику какого-либо телеканала.

— Мы никогда не вмешиваемся и не можем вмешиваться в редакционную политику наших телеканалов. Даже государственных. Поэтому вопрос надо адресовать в телеканал, — заявил Песков журналистам.

Он также обратил внимание, что в ходе Послания Федеральному собранию Владимир Путин говорил о возможных мерах лишь в том случае, если около границ РФ будут размещены ракеты средней и малой дальности, нацеленные на Россию. При этом речь также шла о том, что нацелить ракеты придётся не только на пусковые центры, но и на места принятия решений.

— Прошу обратить внимание, что президент не назвал ни одного географического пункта в этой связи, — добавил Песков.

Напомним, в эфире программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" были названы предположительные цели ракеты "Циркон" в случае угрозы для РФ. В числе прочих были названы здание Пентагона, Форт Ритчи в штате Мэриленд, где находится пункт управления президента, и командный центр Комитета начальников штабов.

В ходе Послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин сообщил, что работа над гиперзвуковой ракетой "Циркон" идёт по графику, она будет сдана в срок. Стоит отметить, что новая ракета будет иметь скорость 9 Махов и будет устанавливаться на надводных и подводных кораблях, а дальность её полета составит более тысячи километров.