Посла Южной Кореи в России заподозрили во взяточничестве

В 2009 году дипломат якобы принял крупную сумму денег в обмен на помощь родственнику бизнесмена, который хотел получить должность в металлургической компании.

Прокуратура в Южной Корее начала расследование в отношении посла в России У Юн Гына, которого подозревают в получении взяток за помощь в трудоустройстве. Об этом сообщает агентство Рёнхап.

Согласно данным следствия, У Юн Гын подозревается в получении 10 млн южнокорейских вон (примерно 8,9 тысячи долларов) в апреле 2009 года. Деньги ему заплатил бизнесмен по фамилии Чан, который якобы хотел трудоустроить своего родственника в крупнейшую в Южной Корее металлургическую компанию POSCO.

Журналисты сообщают, что родственник бизнесмена так и не получил должность, после чего Чан обратился к правоохранителям и обвинил У Юн Гына во коррумпированности и мошенничестве. Дипломат якобы вернул сумму в 2016 году незадолго до начала выборов в парламент, так как побоялся, что история может испортить его карьеру.

Посол отрицает все обвинения в свой адрес и настаивает на том, что брал деньги взаймы. Помимо этого У Юн Гын подал на бизнесмена в суд, обвинив того в клевете.

Ранее Лайф рассказывал о том, что Южнокорейская прокуратура предъявила обвинения бывшему председателю Верховного суда страны по делу о злоупотреблении служебными полномочиями.