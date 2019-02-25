Внук Карбышева потребовал возбудить дело против Comedy Woman

Ранее создателей шоу обвинили в оправдании фашизма и навязывании позитивного отношения к Адольфу Гитлеру.

Внук генерал-лейтенанта РККА Дмитрия Карбышева, погибшего от обморожения в немецком концлагере во времена Великой Отечественной войны, потребовал возбудить уголовное дело против телепередачи Comedy Woman. Об этом сообщает "Пятый канал".

Ранее в выпуске телепередачи Comedy Woman прозвучала шутка о том, что у одной из героинь скетча пробежал по спине холодок, который является "духом замёрзшего генерала Карбышева".

Внук Карбышева написал заявление в СК РФ, к которому приложил результаты лингвистической экспертизы. В ней говорится, что Comedy Woman — это "психологическая диверсия", направленная на разрушение традиционных российских ценностей.

Скандальный эпизод шоу вышел в 2013 году. Спустя шесть лет на него обратил внимание российский режиссёр Никита Михалков. В дальнейшем экс-участница Comedy Woman Наталия Медведева извинилась за эту шутку, заявив, что на тот момент она думала, что эта фамилия вымышленная.