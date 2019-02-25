Начальника колонии всё-таки уволят из-за "красивой жизни" Цеповяза

ФСИН анонсировала отставку руководства тюрьмы, где член кровавой банды Цапка обедал шашлыками, ужинал крабами, пользовался телефоном, а также держал свою пасеку и огородик.

Начальник колонии, где отбывает наказание член "банды Цапка" Вячеслав Цеповяз, будет уволен сразу после отпуска. Эту информацию РИА "Новости" подтвердили в пресс-службе УФСИН по Амурской области. Ранее в понедельник в пресс-службе ведомства сообщали только об отпуске руководителя ИК-3.

При этом член комиссии Общественной палаты РФ Дмитрий Носов предоставил журналистам документы, согласно которым подполковник внутренней службы Александр Радьков уже уволен по выслуге лет с правом получения пенсии. По информации Носова, тюрьмой, где были зафиксированы нарушения, уже больше месяца фактически управляет другой человек.

Цеповяз — один из участников жестокой банды Сергея Цапка, убившей 12 человек, в том числе четверых детей. В 2013 году он был приговорен к 20 годам лишения свободы. Вот только в СМИ попали снимки, на которых Цеповяз явно не бедствует за решеткой: у заключённого имеются "угодья с собственной калиткой", отдельный душ и пасека. А питается он отнюдь не тюремной баландой, а настоящими деликатесами.