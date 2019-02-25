Для ценителей. Москвичам предложили купить статуэтку "Оскара" за 1,6 тыс. рублей

Помимо трофея жители столицы могли приобрести автографы как номинантов, так и победителей церемонии.

Сервис объявлений "Юла" собрал интересные объявления, связанные с церемонией вручения кинопремии "Оскар", прошедшей в ночь на 25 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса.

Например, на "Юле" можно найти автографы как номинантов, так и победителей кинопремии предыдущих лет. Уточняется, что среди москвичей есть настоящий коллекционер, у которого около 100 экземпляров автографов культовых зарубежных и отечественных звёзд. В его распоряжении имеется автограф композитора и обладателя "Оскара" Джона Корильяно, известного по фильмам "Другие ипостаси", "Революция" и "Красная скрипка".

— Кто-то предлагает стать обладателем сувенирной статуэтки "Оскара". В Москве её можно приобрести в среднем за 1590 руб. В преддверии церемонии такой подарок становится особенно актуальным, — говорится в сообщении.

Ещё один продавец предлагает за 5 тысяч рублей раритетный журнал 1998 года с актёром Леонардо Ди Каприо.

Напомним, в Лос-Анджелесе прошла 91-я церемония вручения главной кинонаграды. В номинации "Лучший фильм" победила кинолента "Зелёная книга".