"Я раскаиваюсь". Сбивший толпу в Петербурге заявил, что готов понести наказание

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"Я раскаиваюсь". Сбивший толпу в Петербурге заявил, что готов понести наказание

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Протаранивший толпу на Невском проспекте в Санкт-Петербурге водитель BMW заявил, что раскаивается. Уже после того, как ему избрали меру пресечения в виде ареста на два месяца, он добавил, что "готов понести наказание".

— Я раскаиваюсь. Сожалею. И готов понести наказание, — приводит слова Мурада Касымова телеграм-канал Life Shot.

Как уже сообщал Лайф, Куйбышевский районный суд Петербурга отправил Касымова на два месяца в СИЗО. Напомним, под колёсами его автомобиля поздно вечером 23 февраля погибли два человека, ещё трое пострадали.

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