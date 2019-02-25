"Перезапуск истории". Кинокритик рассказал, чем его удивил "Оскар"

Несмотря на ожидаемые, по мнению эксперта, итоги, его удивило большое количество фильмов, близких к классическим.

Результаты кинопремии "Оскар" были ожидаемы, их можно было легко спрогнозировать. Об этом в беседе с Лайфом заявил кинокритик Роман Григорьев.

— По "Зелёной книге" всё понятно. Я не знаю, кто там ждал чего от других кандидатов, потому что они не дотягивали по основным параметрам, — заявил Григорьев.

Критик также отметил, что члены жюри не могли обойти стороной фильм "Богемская рапсодия" и не отметить Реми Малека, который исполнил роль Фредди Меркьюри. По его словам, в России (как и во всём мире) картина пользовалась огромной популярностью, что показало наличие огромного числа фанатов группы Queen.

— Меня лично "Оскар" удивил тем, что было очень много фильмов художественного формата, ближе к классическому кинематографу, это очень неожиданно. А то, что не было ведущего, — давайте на это смотреть, как на переломный момент самой церемонии, потому что, возможно, это такой перезапуск всей истории, — добавил Григорьев.

Напомним, в ночь на 25 февраля в Лос-Анджелесе состоялась 91-я премия вручения кинопремии "Оскар". Лучшим фильмом была названа картина "Зелёная книга", приз за лучшую мужскую роль получил Реми Малек, а за женскую — Оливия Колман. Со всеми победителями в номинациях можно ознакомиться здесь.