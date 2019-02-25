ФАС опровергла сообщения об идее ввести налог за снятие наличных в банкоматах

В Федеральной антимонопольной службе РФ опровергли сообщения СМИ о том, что в ведомстве предложили ввести налог за снятие наличных в банкоматах. Об этом Агентству городских новостей "Москва" сообщили в пресс-службе ФАС.

— ФАС России не выступала с идеей введения налога за снятие гражданами наличных в банкоматах и не занимается разработкой такого законопроекта, — говорится в сообщении.

Ранее некоторые СМИ опубликовали сообщения о том, что в ведомстве выступили за введение комиссионного сбора с операций по снятию наличных через банкомат.