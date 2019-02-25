Путин поручил упростить оформление виз для иностранцев до 31 марта

Читайте также

Путин поручил упростить оформление виз для иностранцев до 31 марта

34

Фото: © Pixabay

Президент России Владимир Путин поручил МИД, МВД, ФСБ и Ростуризму представить предложения по упрощению процесса получения виз для иностранцев в срок до 31 марта.

В тексте поручения также упоминается процедура получения электронной версии въездного документа как возможного варианта упрощения порядка прохождения процедуры.

Ответственными за исполнение назначены руководители упомянутых ведомств: Владимир Колокольцев, Сергей Лавров, Александр Бортников и Зарина Догузова.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×