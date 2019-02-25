Путин поручил упростить оформление виз для иностранцев до 31 марта

Президент России Владимир Путин поручил МИД, МВД, ФСБ и Ростуризму представить предложения по упрощению процесса получения виз для иностранцев в срок до 31 марта.
В тексте поручения также упоминается процедура получения электронной версии въездного документа как возможного варианта упрощения порядка прохождения процедуры.
Ответственными за исполнение назначены руководители упомянутых ведомств: Владимир Колокольцев, Сергей Лавров, Александр Бортников и Зарина Догузова.
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