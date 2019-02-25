Путин поручил кабмину внести поправки в закон для продления амнистии капиталов

Президент России Владимир Путин дал поручение правительству подготовить поправки в законопроект для продления амнистии капиталов до 1 марта 2020 года. Изменения в законодательство должны быть внесены до 28 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

— Правительству обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих продление до 1 марта 2020 года срока добровольного декларирования физическими лицами активов и счетов в банках с сохранением всех гарантий, установленных федеральным законодательством, — говорится в тексте поручения.

6 февраля на форуме "Деловая Россия" Владимир Путин заявил, что в стране нужно продлить амнистию капитала на год для тех, кто регистрирует бизнес в специальных районах и возвращается в РФ.