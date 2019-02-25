Путин поручил проработать меры поддержки станкостроения до конца апреля

Президент России Владимир Путин поручил правительству и ЦБ РФ представить предложения по дополнительной поддержке предприятий станкостроения до 30 апреля 2019 года. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Речь идёт о мерах, которые позволят пополнить оборотный капитал предприятий станкостроения "при условии повышения финансово-экономической устойчивости". Данный пункт содержится в списке поручений по итогам форума "Деловой России".

По словам президента, проблемы с оборотным капиталом в сфере станкостроения связаны с тем, что это предприятия длительного цикла, соответственно, эти заводы попадают в разряд предприятий с повышенным риском, "и у них сразу ставка вырастает".

Как писал ранее Лайф, Путин поручил кабмину и ЦБ РФ проработать меры, направленные на снижение комиссии за безналичные расчёты при использовании банковских карт. Кроме того, перед правительством поставлена задача внести поправки в закон для продления амнистии капиталов.