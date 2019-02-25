Путин поручил поддержать российских разработчиков новых систем связи

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Путин поручил поддержать российских разработчиков новых систем связи

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Фото: © РИА Новости / Алексей Никольский

Также глава государства распорядился разработать комплекс мер по экономическому стимулированию приобретения российского телекоммуникационного оборудования.

Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить поддержку отечественных разработчиков новейших систем связи. Соответствующее поручение было дано по итогам форума "Деловой России", состоявшегося 6 февраля.

Также глава государства распорядился разработать комплекс мер по экономическому стимулированию приобретения российского телекоммуникационного оборудования и определить механизмы предоставления кредитов потребителям данного оборудования.

Поручения необходимо будет исполнить в срок до 31 марта, а далее — раз в полгода представлять доклад по этим вопросам.

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