Путин поставил задачу снизить комиссию за безналичные расчёты

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Путин поставил задачу снизить комиссию за безналичные расчёты

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Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Президент России Владимир Путин поручил кабмину и ЦБ РФ проработать меры, направленные на снижение комиссии за безналичные расчёты при использовании банковских карт. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

— Представить предложения о возможности снижения размера отдельных видов комиссий за перевод денежных средств, уплачиваемых участниками платёжной системы при осуществлении безналичных расчётов, в том числе с использованием банковских карт, — говорится в поручении президента.

Ответственными за выполнение поручения назначены глава правительства Дмитрий Медведев и председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Задача президента должна быть выполнена до 30 апреля 2019 года.

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