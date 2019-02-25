Путин поставил задачу снизить комиссию за безналичные расчёты

Президент России Владимир Путин поручил кабмину и ЦБ РФ проработать меры, направленные на снижение комиссии за безналичные расчёты при использовании банковских карт. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

— Представить предложения о возможности снижения размера отдельных видов комиссий за перевод денежных средств, уплачиваемых участниками платёжной системы при осуществлении безналичных расчётов, в том числе с использованием банковских карт, — говорится в поручении президента.

Ответственными за выполнение поручения назначены глава правительства Дмитрий Медведев и председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Задача президента должна быть выполнена до 30 апреля 2019 года.