За долголетием — в Европу. Названы самые "здоровые" страны мира

В тройке лидеров оказались лишь европейские страны. Но и Россия прибавила пять позиций по сравнению с прошлогодним рейтингом.

Испания оказалась самой "здоровой" страной мира. Такой вывод можно сделать на основании данных рейтинга стран по уровню здоровья населения от агентства Bloomberg.

В тройку лидеров вошли Италия и Исландия. В десятке также оказались Япония, Швейцария, Швеция, Австралия, Сингапур, Норвегия и Израиль.

Отметим, что Россия в списке расположилась на 95-й позиции, прибавив пять мест по сравнению с прошлым рейтингом.

При составлении списка учитывались продолжительность жизни, санитарная и экологическая обстановка, доступ населения к медицинской помощи, чистой воде, количество курящих и некурящих жителей, а также людей, страдающих ожирением.