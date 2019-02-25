Путин поручил предусмотреть меры поддержки инвесторов в стартапы

Президент России Владимир Путин поручил предусмотреть меры поддержки частных инвесторов в стартапы — так называемых, бизнес-ангелов. Такой пункт присутствует в списке поручений главы государства по итогам форума "Деловая Россия".

Правительство совместно с организацией "Деловая Россия" до 1 июля нынешнего года должно подготовить и обеспечить реализацию комплекса мер, направленных на стимулирование, в том числе и налоговое, частных инвесторов в стартапы. В дальнейшем президент ожидает совместный доклад по этому вопросу каждые полгода.

Ранее, выступая на форуме "Деловой России", президент заявил, что необходимо создать условия, в том числе и налоговые, для тех, кто инвестирует собственные средства в стартапы. По его словам, в стране сейчас есть более 1,5 тысячи бизнес-ангелов, но их недостаточно.