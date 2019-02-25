Путин поручил Минюсту подготовить ряд поправок в административный кодекс

Президент России Владимир Путин поручил Министерству юстиции подготовить поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Об этом говорится в соответствующих положениях, опубликованных на сайте Кремля.
— Минюсту России подготовить <…> и представить предложения о внесении в Кодекс РФ об административных правонарушениях изменений, — говорится в документе.
Поправки направлены, в частности, на недопущение одновременного привлечения к ответственности компании и её работника за одни и те же нарушения.
Перечень поручений президента РФ был опубликован по итогам прошедшего 6 февраля форума "Деловая Россия".
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