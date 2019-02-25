Работа есть. Названы регионы с самым большим количеством вакансий

Сразу в нескольких субъектах страны в числе самых популярных идут вакансии бухгалтера и педагога.

Самое большое количество вакансий в 2018 году было зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае. Об этом журналистам рассказали во ВНИИ труда.

Список был составлен на основании данных из открытых источников, среди которых — государственный банк вакансий "Работа в России", HeadHunter, SuperJob.

В итоге в Москве насчитали более 540 тысяч вакансий. В Санкт-Петербурге и Красноярском крае вариантов найти работу меньше, чем в столице (более 248 и 224 тысяч соответственно).

За пределами тройки лидеров остались Свердловская, Московская и Ростовская области, Татарстан, Башкортостан, Красноярский край, Новосибирская, Нижегородская, Самарская и Челябинская области.

Любопытно, но наиболее востребованы в Москве специалист по интернет-маркетингу, а также специалист по веб-дизайну и менеджер по информационным технологиям. В Северной столице больше всего ищут специалиста по интернет-маркетингу, бухгалтера, сетевого и системного администратора.

Сразу в нескольких регионах страны в числе самых популярных идут вакансии бухгалтера и педагога.