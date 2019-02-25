Партия социалистов Молдавии одержала победу на выборах в парламент

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Партия социалистов Молдавии одержала победу на выборах в парламент

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Фото: © Sputnik/РИА Новости/Мирослав Ротарь

На выборах в парламент Молдавии победила Партия социалистов страны, заявила председатель ЦИК Алина Руссу. Ориентированные на сотрудничество с Москвой во время выборов набрали 31,35% голосов избирателей.

Меж тем в Партии социалистов также заявили, что не согласны с результатами в шести одномандатных округах, поэтому намерены опротестовать их итоги.

На втором месте — блок ACUM с 26,39% голосов. Следом идут Демократическая партия Молдавии с 23,84% голосов и "Шор", у которой 8,39%,

Как уже сообщал Лайф, итоговая явка на парламентских выборах в Молдавии составила 49,22%.

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