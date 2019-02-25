Спросил про товар. В Татарстане консультант "М.Видео" сломал челюсть покупателю

К продавцу обратился покупатель с вопросом по поводу товара и получил неожиданную реакцию в ответ.

Консультант сети магазинов электронной техники "М.Видео" в Набережных Челнах сломал челюсть покупателю, сообщает "360" со ссылкой на представителя компании и адвоката пострадавшего.

По информации издания Chelny-biz.ru, покупатель пришёл в магазин за компьютерной мышью и спросил у сотрудника, зачем на одном из устройств сделана дополнительная кнопка. Консультант ответа не знал и просто высказал предположение, но это не устроило посетителя.

— Конфликт произошёл на ровном месте. На уточняющий вопрос по поводу продукта магазина сначала невнятно ответил, потом вообще послал подальше. В конечном итоге предложил выйти, — рассказал адвокат.

Он уточнил, что пострадавший сейчас лежит в больнице, у него сломана челюсть в двух местах. По словам адвоката, дело ещё не возбуждено, однако сейчас проходит внутреннее расследование инцидента.