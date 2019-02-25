Мнения разделились. Социологи узнали отношение россиян к аресту Арашуковых

Оказалось, что за делом сенатора и его отца следила лишь пятая часть опрошенных.

Примерно одинаковое количество россиян убеждено, что задержание сенатора Рауфа Арашукова и его отца является борьбой с коррупцией, переделом сфер влияния чиновников и отвлечением внимания людей от реальных проблем. Такой вывод можно сделать по результатам опроса "Левада-центра".

По данным исследования, 31% респондентов считает, что арест Арашуковых является борьбой за передел среди высокопоставленных чиновников. 25% увидели в этом серьёзную борьбу с проявлениями коррупции, чуть меньше 23% связали это с попыткой отвлечь население от "реальных проблем". Около 21% затруднились ответить на вопрос.

Также 68% респондентов выразили мнение, что случаи получения взяток чиновниками являются "проявлением всеобщего разложения и коррумпированности власти", а около 22% отметили, что подобные случаи единичны.

Внимательно за событиями вокруг сенатора и его отца следили лишь 17% респондентов, тогда как 45% — что-то слышали об этом, а 39% и вовсе ранее не слышали.

30 января 2018 года в зале Совфеда прямо во время заседания был задержан сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков. Ему вменяют в том числе участие в преступной группировке. Днём позднее Басманный суд Москвы арестовал его до 30 марта этого года. Его отец Рауль Арашуков и его сообщники подозреваются в хищении природного газа более чем на 30 миллиардов рублей.