"Я патриот". Серебряков объяснил свои заявления о России

Актёр Алексей Серебряков прокомментировал своё заявление о разжигании Россией конфликтов с разными странами.

— Я патриот России ничуть не меньше, чем те, кто об этом орёт. Поскольку я являюсь гражданином России, то у меня есть гражданская позиция, она связана с тем, что война — это тяжелейшая трагедия, сравнимая с планетарными катаклизмами, — приводит его слова РИА "Новости".

Серебряков добавил, что он не понимает, зачем устраивать "сознательное смертоубийство", и что сам по себе он является пацифистом и выступает против войны.

Напомним, ранее Серебряков заявил, что Россия якобы разожгла несколько войн, а самих россиян обвинил в "псевдопатриотизме".