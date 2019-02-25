"Я патриот". Серебряков объяснил свои заявления о России

Актёр Алексей Серебряков прокомментировал своё заявление о разжигании Россией конфликтов с разными странами.
— Я патриот России ничуть не меньше, чем те, кто об этом орёт. Поскольку я являюсь гражданином России, то у меня есть гражданская позиция, она связана с тем, что война — это тяжелейшая трагедия, сравнимая с планетарными катаклизмами, — приводит его слова РИА "Новости".
Серебряков добавил, что он не понимает, зачем устраивать "сознательное смертоубийство", и что сам по себе он является пацифистом и выступает против войны.
Напомним, ранее Серебряков заявил, что Россия якобы разожгла несколько войн, а самих россиян обвинил в "псевдопатриотизме".
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