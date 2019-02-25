ЕС ещё на год продлил оружейное эмбарго и санкции против Белоруссии

Евросоюз ещё на год продлил оружейное эмбарго против Белоруссии и действие санкций в отношении четырёх граждан этой страны. Об этом сообщает сайт Совета Европейского союза.

— Продлить ограничительные меры против Белоруссии на один год — до 28 февраля 2020 года, — поясняется в заявлении Совета Евросоюза.

Санкции против Белоруссии были введены ещё в 2004 году. Оружейное эмбарго действует с 2011 года.

Добавим, что ограничительные меры связаны с нераскрытыми исчезновениями двух оппозиционных политиков, бизнесмена и журналиста в ещё в 1999 и 2000 годах.