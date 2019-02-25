Дацику изменили приговор за "марш голых проституток"

Экс-бойцу без правил Вячеславу Дацику изменили приговор по делу о "марше голых проституток", и уже завтра он окажется на свободе.

Как отмечается в сообщении объединённой пресс-службы судов Санкт-Петербурга, уголовное преследование было прекращено в связи с истечением срока давности.

Как заявил телеграм-каналу Life Shot адвокат Дацика Андрей Федорков, экс-боец уже завтра выйдет на свободу.

Напомним, Дацика задержали в Санкт-Петербурге в мае 2016 года. Согласно материалам следствия, он выломал дверь в номере бутик-отеля, выставил в коридор женщину, а после ворвался в один из публичных домов, где заставил проституток раздеться догола и погнал их в отделение полиции. Кроме того, он похитил из сейфа в квартире деньги и забрал телефон у одной из потерпевших. В марте прошлого года суд приговорил его к 3,5 года колонии строгого режима.