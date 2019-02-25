Зеленский предложил украинцам самим выбрать премьера, генпрокурора и главу СБУ

Лидер президентского рейтинга на Украине сделал очередной ход конём и запустил на своём сайте голосование по кандидатам на ключевые государственные посты.

Украинский комик и шоумен Владимир Зеленский, который баллотируется в президенты Незалежной, предложил избирателям рассказать, кого бы они хотели видеть премьер-министром Украины, генеральным прокурором, главой СБУ, министром обороны и главой МИД. Голосование запущено на официальном сайте кандидата.

— Кому нравится, когда президент назначает на должность своего кума или армейского друга? Почему так происходит уже 28 лет? — возмутился Зеленский в своём видеообращении, где он призывает каждого оставить свой голос за достойного кандидата.

Предложение Зеленского его подписчики восприняли неоднозначно. Если часть из них обрадовалась возможности поучаствовать в формировании его гипотетической "команды", то другие предложили "комику-президенту" кандидатов "подстать" ему: популярного певца Монатика назначить главной украинского Нацбанка, Потапу и Насте доверить Нацгвардию и МВД, а Верке Сердючке поручить руководство "Укрзалізницей" (Украинскими железными дорогами).

Напомним, выборы президента Украины состоятся 31 марта. Предвыборная кампания стартовала 31 декабря 2018 года. Ранее стало известно, что лидером рейтинга является комик и шоумен Владимир Зеленский, которому удалось обогнать лидера партии "Батьковщина" Юлию Тимошенко.