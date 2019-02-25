Сняли порчу. "Экстрасенс" похитил у москвички более 750 тысяч рублей

Пострадавшая перевела "ясновидящей" требуемую сумму, после чего злоумышленница потребовала ещё больше денег, угрожая нанести вред здоровью.

У жительницы Москвы украли более 750 тысяч рублей под предлогом оказания услуг экстрасенса. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД.

Инцидент произошёл в Зеленограде. В полицию обратилась 29-летняя женщина, рассказавшая, что перевела своей знакомой более 750 тысяч рублей под предлогом оказания услуг экстрасенса, однако через некоторое время от неё потребовали ещё денег, угрожая нанести вред здоровью.

Сотрудники правоохранительных органов задержали 27-летнюю женщину, но в дальнейшем отпустили под подписку о невыезде.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество с использованием электронных средств платежа".