В работе большинства клиник пластической хирургии в России выявлены нарушения

Среди недочётов — использование некачественных лекарственных средств и медицинских изделий, а также несоблюдение условий их хранения.

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения нашла нарушения в 70% проверенных клиник пластической хирургии в России. Об этом сообщает пресс-служба Росздравнадзора.

Как отмечается, на начало проведения проверок 1257 организаций проводили работу по оказанию услуг пластической хирургии, 71,8% из них имели частную форму собственности (903 организации).

— В ходе надзорных мероприятий Росздравнадзором выявлено более 3200 нарушений обязательных требований при оказании медицинской помощи по пластической хирургии в 820 медорганизациях (68,1% от проверенных), 663 из которых — частные, — говорится в сообщении.

Нарушения были выявлены в 13 регионах, в том числе в Волгоградской, Калининградской и Кировской областях. Среди нарушений — использование некачественных, контрафактных и просроченных лекарственных средств и медицинских изделий, а также несоблюдение условий их хранения. Помимо этого, у большинства клиник нет возможности круглосуточного медицинского наблюдения и лечения пациентов, даже на случаи реанимации.

В Росздравнадзоре рассказали, что было составлено 1350 протоколов об административных нарушениях на общую сумму в 21,16 млн рублей и приостановлена деятельность семи медорганизаций.

В конце прошлого года в Росздравнадзоре сообщили, что объём контрафактных лекарств в России снизился втрое за последние пять лет.