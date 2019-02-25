Неизвестный ударил сотрудника ФСБ в Москве

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Неизвестный ударил сотрудника ФСБ в Москве

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Фото: © Pixabay

Правоохранитель также обнаружил пропажу 24 тысяч рублей, банковской карты и служебного удостоверения.

В Москве неизвестный напал на сотрудника ФСБ. Об этом РИА "Новости" сообщил источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что злоумышленник ударил по лицу сотрудника ФСБ. После этого к потерпевшему подошли два человека и помогли ему.

Сотрудник ФСБ также обнаружил у себя пропажу 24 тысяч рублей, банковской карты и служебного удостоверения. Описать нападавшего и граждан, которые помогли ему, он не сумел. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

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