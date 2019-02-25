Эксперты назвали самые популярные города для путешествий на 8 Марта

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Эксперты назвали самые популярные города для путешествий на 8 Марта

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Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Специалисты портала Tvil.ru назвали самые популярные российские города для отдыха в Международный женский день. Список составлен на основе данных о забронированных туристами отелях и апартаментах с 7 по 10 марта.

Лидером рейтинга стал Санкт-Петербург. Также в тройку самых популярных мест попали Москва и Казань. На четвёртом месте расположился Красноярск, где с 2 по 12 марта пройдёт зимняя Универсиада. Пятёрку лидеров замкнул Нижний Новгород. Отмечается, что в список не включались курортные города.

По данным сервиса, номер на сутки в петербургском отеле в праздничные выходные обойдётся в среднем в 2,5 тысячи рублей. В Москве — 2,8 тысячи рублей, в Казани — 2,2 тысячи, в Красноярске — до двух тысяч, в Нижнем Новгороде — около 2,3 тысячи рублей.

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