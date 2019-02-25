ФАС оштрафовала две компании за сговор при поставке лекарств

Одну из них освободили от административной ответственности за содействие в раскрытии нарушения.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала компании "Веста фарм" и "Фарм проект" на 22 миллиона рублей за сговор при поставках лекарств. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Предварительный сговор привёл к поддержанию цен на 426 открытых аукционах по поставке лекарств, медицинских изделий и оборудования для больниц.

Сначала компании "Веста фарм" был назначен штраф в размере более 17 миллионов рублей. При этом "Фарм проект" освободили от административной ответственности за содействие в раскрытии нарушения. Однако оба участника сговора получили дополнительные штрафы на сумму более пяти миллионов.