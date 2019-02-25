По-прежнему в коме. Внучка Георгия Данелии рассказала о состоянии режиссёра

Состояние кинорежиссёра Георгия Данелии остаётся тяжёлым. Как сообщила агентству "Москва" внучка Маргарита, её дедушка по-прежнему находится в искусственной коме.

— Он находится в реанимации с воспалением лёгких, — сказала она, добавив, что сейчас едет в больницу.

О госпитализации Георгия Данелии стало известно в ночь на воскресенье, 24 февраля. У режиссёра обнаружили воспаление лёгких, его состояние оценивалось как тяжёлое. Позднее стало известно, что Георгия Николаевича ввели в состояние искусственной комы.