Малообеспеченные пенсионеры смогут получать доплаты сверх прожиточного минимума

Малообеспеченные пенсионеры смогут получать социальные доплаты сверх величины прожиточного минимума. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект федерального закона.

Этого, как говорится в документе, получится достичь благодаря тому, что сумму индексаций пенсий и ежемесячных денежных выплат исключат из подсчёта общей суммы.

Проект закона разработан в рамках поручения президента России Владимира Путина, которое было дано во время послания Федеральному собранию 20 февраля этого года.

О том, что ещё сказал глава государства, о задачах в социальной сфере, экономике и внешней политике — в материале Лайфа.