Муж Божены Рынской и один из создателей НТВ Малашенко найден мёртвым

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Муж Божены Рынской и один из создателей НТВ Малашенко найден мёртвым

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Игорь Малашенко. Фото: © РИА Новости/Валерий Левитин

Муж Божены Рынской Игорь Малашенко найден мёртвым в Испании. Как сообщает "Коммерсант", бывшего медиаменеджера не стало в возрасте 64 лет.

По некоторым данным газеты, Малашенко мог покончить с собой. Однако официальной информации о смерти политолога пока не поступало.

<p>Политолог Игорь Малашенко и Божена Рынска. Фото: ©РИА Новости/Екатерина Чеснокова</p>

Игорь Малашенко — один из создателей НТВ. Кроме того, он был генеральным директором РГТРК "Останкино". В 1996 году Малашенко был главным советником избирательной кампании кандидата в президенты РФ Бориса Ельцина. В прошлом году он возглавлял предвыборный штаб Ксении Собчак, которая участвовала в выборах президента России. В браке был с блогером и журналисткой Боженой Рынской.

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