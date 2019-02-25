Муж Божены Рынской и один из создателей НТВ Малашенко найден мёртвым

Муж Божены Рынской Игорь Малашенко найден мёртвым в Испании. Как сообщает "Коммерсант", бывшего медиаменеджера не стало в возрасте 64 лет.

По некоторым данным газеты, Малашенко мог покончить с собой. Однако официальной информации о смерти политолога пока не поступало.

Игорь Малашенко — один из создателей НТВ. Кроме того, он был генеральным директором РГТРК "Останкино". В 1996 году Малашенко был главным советником избирательной кампании кандидата в президенты РФ Бориса Ельцина. В прошлом году он возглавлял предвыборный штаб Ксении Собчак, которая участвовала в выборах президента России. В браке был с блогером и журналисткой Боженой Рынской.