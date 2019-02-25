В Совфеде заявили, что Украина ставит на первое место идеологию, а не искусство

Сергей Цеков отметил, что большая часть украинских артистов, которые отказались от гастролей по России в 2014 году, сейчас не имеет серьёзной публики.

Украинский отбор на музыкальный конкурс Евровидение в очередной раз показывает, что на первом месте у Киева — идеология, а не искусство. Такое мнение в беседе с Лайфом выразил член Совета Федерации Сергей Цеков.

— У них на первом месте не искусство, не культура — у них на первом месте идеология. Причём идеология фашистская, и они её навязывают на всех уровнях, — сказал Цеков.

По мнению сенатора, скандал вокруг отбора на Евровидение демонстрирует состояние украинской "демократии".

— Все этому подыгрывают, даже из числа несогласных, — телеведущие и прочие. Они пытаются сопротивляться, что-то сказать, но их начинают со всех сторон оскорблять, угрожать, многие от своих слов отказываются, — подытожил Цеков.

Напомним, национальный отбор участников на Евровидение от Украины сопровождается целым рядом скандалов. Например, украинские власти пригрозили не пускать на конкурс победительницу зрительского голосования, певицу MARUV, из-за гастролей в России. А дуэт сестёр-близняшек Anna Maria довели до слёз прямо на сцене за слова о российском Крыме.