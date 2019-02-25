Пассажира с лихорадкой денге госпитализировали из Шереметьево

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Пассажира с лихорадкой денге госпитализировали из Шереметьево

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Фото: © L!FE/Абулхатин Марат

Врачи рассказали, что болезнь не передаётся воздушно-капельным путём, поэтому остальным пассажирам ничего не угрожало.

Из аэропорта Шереметьево в Москве госпитализировали пассажира с лихорадкой денге, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на медиков.

— Пассажир летел со справкой. Он лечился в больнице Бангкока неделю до возвращения. Это была обычная лихорадка денге, которая передаётся комарами, и заразиться воздушно-капельным путём невозможно, — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что помощь врачей другим пассажирам воздушного судна не потребовалась.

Как ранее писал Лайф, россиянам рассказали, как не заболеть лихорадкой денге на отдыхе за границей.

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