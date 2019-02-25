Стало известно, что один из создателей НТВ Игорь Малашенко покончил с собой

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Стало известно, что один из создателей НТВ Игорь Малашенко покончил с собой

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Игорь Малашенко. Фото: ©РИА Новости/Валерий Левитин

Один из создателей НТВ и муж Божены Рынски Игорь Малашенко покончил с собой, заявил журналист Тимур Валеев в разговоре с Агентством городских новостей "Москва".

— У меня есть подтверждение информации, что он умер в Испании, где он отдыхал в своём доме, сегодня ночью. Есть подтверждение информации о том, что он покончил с собой, — заявил Валеев.

Данных о церемонии прощания и похоронах пока нет.

Ранее "Коммерсант" сообщил, что бывший медиаменеджер найден мёртвым в Испании. Не исключалось, что Малашенко покончил с собой, но подтверждения этой информации не было. Его супруга Божена Рынска эти данные пока никак не комментировала.

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