Порошенко назвал националистов и популистов угрозой для ЕС и Украины

Президент Украины Пётр Порошенко назвал националистов и популистов угрозой для Евросоюза и Незалежной. Соответствующее заявление украинский лидер сделал на встрече со студентами в Киевской области.

— И националисты, и популисты являются большой угрозой и в Евросоюзе, и на Украине, — сказал он.

В преддверии выборов президента Украины националисты провели акцию в центре Киева, где призывали избирателей не отдавать свои голоса на выборах.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта. За пост главы государства будут бороться рекордное за всю историю число кандидатов — 44 человека. Лидирует в президентском рейтинге глава партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко, на втором месте — комик Владимир Зеленский.